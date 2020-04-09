2020-04-09T13:41:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Количество зараженных коронавирусом в Курске на 9 апреля 2020 года: диагноз подтвердился еще у десяти человек

Количество зараженных коронавирусом в Курске на 9 апреля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе по-прежнему дефицит средств защитыВ регионе по-прежнему дефицит средств защитыФото: Светлана ВОЛКОВА
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Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у десяти жителей Курской области. Результаты поступили 9 апреля в регион из столичного референс-центра.

Из них семь человек без каких-либо клинических проявлений болезни находятся на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Еще трое пациентов на изоляции в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко. Их самочувствие удовлетворительное, медиками проводится вся необходимая терапия.

В целом за все время COVID-19 подтвержден у 20 курян. Трое из них выздоровели и были выписаны из инфекционной больницы.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 9 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 143 человека, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 951 человека.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции 69 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. И четыре пациента с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией. Все пациенты под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, сказали в администрации региона.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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