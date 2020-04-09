2020-04-09T11:38:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: в городе продезинфицировали скверы, переходы и остановки

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Мэрия сказала, что в городе провели санобработкуМэрия сказала, что в городе провели санобработкуФото: Светлана ВОЛКОВА
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в Курске снова прошла масштабная санитарная обработка мест возможного скопления людей.

- Дезинфекция проходила во всех округах города. За день обработано 26 парков и скверов, четыре десятка подземных и наземных переходов, порядка 200 остановок общественного транспорта, - сказали в администрации региона.

Дезинфекцию обеспечивали более 80 человек.

Кроме того, обработана 1741 придомовая территория - в этих работах были задействованы 630 человек, добавили в мэрии.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU

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