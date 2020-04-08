2020-04-08T11:08:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: подтверждены еще шесть случаев заражения

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Светлана ВОЛКОВА
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Между тем в аптеках масок так и нетМежду тем в аптеках масок так и нетФото: Светлана ВОЛКОВА
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Подтверждены еще шесть случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Курской области. Итого официально в регионе числится десять зараженных коронавирусом.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 8 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 172 человека, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 895 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции 73 пациента с признаками ОРВИ и пневмониями. Все граждане под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, сказали в администрации региона.

Курские спасатели патрулируют водоемы и проводят беседы с населением. Украина временно закрыла с 7 апреля автомобильный пункт пропуска через государственную границу «Катериновка».

7,5 тысяч курских школьников получат компенсацию на питание. Ее в течение дистанционного периода будут получать родители, чьи дети бесплатно питаются в школе.

В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Одно из швейных предприятий временно сменило профиль из-за угрозы распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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