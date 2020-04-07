7,5 тысяч курских школьников получат компенсацию на питание

7 Апр 2020 2020-04-07T16:54:53+03:00

На получение денежной компенсации выделили 10 миллионов рублей Фото: Из архива "КП"

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Мэр Виктор Кармышев подписал распоряжение о выплате денежных средств на школьное питание. Компенсацию в течение дистанционного периода будут получать родители, чьи дети бесплатно питаются в школе.

Это семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из малоимущих, многодетных и социально незащищенных семей. Сейчас в Курске таких детей более 7,5 тысяч.

На получение денежной компенсации выделили 10 миллионов рублей из бюджета города. Для получения выплат родителям или законным представителям ученика нужно подать заявление на имя директора школы, с указанием банковских реквизитов для перечисления средств.

Заявление можно отправить на электронную почту учебного заведения, принести лично, в каждой школе установлены специальные ящики для сбора таких заявлений или отправить обычным письмом по почте. Деньги родителям будут перечисляться раз в неделю.

Как «КП» сообщала ранее, 6 апреля школы Курской области приступили к дистанционному обучению. И дети, и учителя остаются дома. Образовательный процесс идет идет на платформах «Учи.ру», «Фоксфорд», «Российская электронная школа» и др.

Детские сады Курска в связи с режимом строгой изоляции закрыты. В восьми из них (N2, N77, N70, N24, N104, N105, N18, N92) работают дежурные группы. В них ходят дети, родители которых продолжают работать.

ИСТОЧНИК KP.RU