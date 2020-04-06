Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в МЧС ввели ограничение на исполнение служебных обязанностей

6 Апр 2020 2020-04-06T12:20:57+03:00

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В связи со складывающейся эпидимиологической обстановкой во всех подразделениях Главного управления МЧС России по Курской области создан необходимый запас средств индивидуальной защиты и средств дезинфекции, сообщили в ведомстве.

- На вооружении в подразделениях ГПС Курской области находятся защитные костюмы. Определен порядок санитарной обработки личного состава после выполнения задач.

Ограничено привлечение к исполнению служебных обязанностей должностных лиц, достигших пенсионного возраста, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также лиц с ограниченными физическими возможностями или имеющих хронические заболевания. Оставшиеся сотрудники разделены на основной и резервный составы, - подчеркнули в Управлении.

Идет дополнительная санитарная обработка в зданиях. В течение рабочего дня у личного состава измеряют температуру тела.

Как уже сообщала КП, накануне в больнице Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU