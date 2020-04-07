2020-04-07T21:41:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Режим повышенной готовности Курске из-за коронавируса: в области начали шить защитные костюмы

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса
Яна ШЕЛЕСТ
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Костюмы предназначен для защиты от биологических факторовКостюмы предназначен для защиты от биологических факторовФото: Из архива "КП"
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В поселке Малиновом Курского района начали шить медицинские защитные костюмы. Одно из швейных предприятий временно сменило профиль из-за угрозы распространения коронавируса. Модели костюмов разработали на самом производстве. Параллельно в цехе шьют гигиенические маски.

Костюмы предназначен для защиты от биологических факторов. Они изготовлены из водоотталкивающей ткани, которая не пропускает и пыль. Комбинезон может быть дополнен нарукавниками и фартуком. В комплект входит также респиратор либо медицинская маска.

Первая партия защитных костюмов в количестве 400 штук поступит в медицинские учреждения региона через десять дней. Комбинезоны отвечают требованиям защиты медперсонала от коронавируса, который передается воздушно-капельным путем либо через зараженные поверхности.

Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса продолжает действовать. Закрыты торговые центры, кафе, рестораны, сауны, салоны красоты и фитнесс-центры. Гражданам рекомендовано оставаться дома.

7 апреля дорожники приступили к дезинфекции посадочных площадок, расположенных в пределах населенных пунктов Курского, Октябрьского и Курчатовского районов. Курские спасатели патрулируют водоемы и проводят беседы с населением.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 7 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 218 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 835 человек.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на изоляции находятся 68 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. В настоящее время в учреждении также 4 человека, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все граждане под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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