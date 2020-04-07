Всеобщий режим самоизоляции в Курске: спасатели патрулируют водоемы

7 Апр 2020 2020-04-07T15:57:22+03:00

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Инспекторы ГИМС ГУ МЧС по Курской области ежедневно патрулируют водоемы, проводят профилактические беседы с населением. В патрулированиях, кроме инспекторов ГИМС, принимают участие представители КОО ООО «ВОСВОД», спасатели Аварийно-спасательной службы региона.

Несмотря на всеобщий режим самоизоляции 2020 при мониторинге обстановки 6 апреля у реки Тускарь инспекторы встретили подростков, которые собирались порыбачить. С ними провели беседу о том, что в регионе действует режим строгой самоизоляции и в условиях неблагоприятной эпидостановки им лучше находиться дома. К тому же у воды школьникам нужно находиться под присмотром взрослых.

В Курской области сохраняется режим полной самоизоляции. С подтвержденным диагнозом COVID-19 в регионе четыре человека. Трое пациентов — в удовлетворительном состоянии, один в стабильно тяжелом, они проходят лечение в инфекционной больнице имени Н.А. Семашко. Карантин снят с 835 человек.

Также сейчас на проверке в референс-центре в Москве находится 18 подозрительных тестов курян на заражение коронавирусом. Как сообщалось ранее, ночью 6 апреля в больнице скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Результат анализа на наличие у него коронавирусной инфекции пока не подтвержден.

ИСТОЧНИК KP.RU