Роман Старовойт о коронавирусе в Курске: "Один из зараженных в тяжелом состоянии, еще 18 подозрительных тестов - в Москве"

- 6 апреля в инфекционной больнице скончался мужчина, который проходил лечение с диагнозом «внебольничная пневмония», а также рядом сопутствующих хронических заболеваний. Тест на коронавирус у него взяли, но конечный результат еще ожидаем из референс-центра Москвы. Соболезную родным и близким покойного. Потеря любимого человека — это невероятное горе, а в условиях постоянно выходящих тревожных новостей и общей напряженности, его перенести еще сложнее, - пишет на своей странице в соцсети глава региона.

- С подтвержденным диагнозом COVID-19 у нас по прежнему четыре человека. Трое пациентов — в удовлетворительном состоянии, один в стабильно тяжелом, проходят лечение под контролем врачей в больнице им. Н.А. Семашко. Надеюсь, скоро их выпишут.

Также сейчас на проверке в референс-центре в Москве находится 18 подозрительных тестов курян на заражение COVID-19. Не факт, что все они окончательно подтвердятся. Как только московские ученые дадут окончательные заключения — сообщу. В общей сложности мы провели уже 3949 тестов на заражение коронавирусной инфекцией в Курской области.

Режим полной самоизоляции в регионе пока сохраняется. Сейчас нам очень важно не допустить вспышки инфекции и резкого роста количества заболевших. Поэтому открыты только продуктовые магазины, аптеки и банки. Кроме того, вчера разрешено работать производственным, строительным и энергетическим предприятиям, а также компаниям, занимающимся водоснабжением и утилизацией отходов и ряду других.

Если ситуация с распространением коронавирусной инфекции будет стабильная в ближайшие дни, то в конце недели я с коллегами и эпидемиологами рассмотрю расширение списка организаций, которые смогут открыться.

А сейчас #оставайтесьдома, при выходе в магазин соблюдайте социальную дистанцию в 1-2 метра, тщательно и часто мойте руки с мылом, старайтесь не трогать лицо руками. Берегите себя и своих близких!

Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.