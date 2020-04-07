Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: Украина закрыла пункт пропуска на границе

7 Апр 2020 2020-04-07T12:24:00+03:00

Проехать через госграницу в Рыльском районе с 7 апреля нельзя Фото: Светлана ВОЛКОВА

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Кабинет министров Украины для недопущения распространения коронавирусной инфекции принял решение временно закрыть с 7 апреля автомобильный пункт пропуска через государственную границу «Катериновка», сообщили в администрации региона.

"Катериновка" находится напротив автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации «Крупец» в Рыльском районе Курской области.

Ночью 6 апреля один пациент с диагнозом пневмония скончался. Результат его теста на коронавирус пока не получен из Москвы.

Всего официально в регионе четыре человека заражены коронавирусом.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU