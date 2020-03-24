В Курской области растет число изолированных по поводу коронавируса
По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 24 марта, в Курской области не выявлено ни одного заболевшего.
Под медицинским наблюдением находится 201 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 91 человека.
В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся трое с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы.
Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные, сообщили в администрации региона.
Информация о курянах, которые прибыли из-за границы, поступает в полицию. Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно.
Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.
Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.
ИСТОЧНИК KP.RU