2020-03-24T17:45:47+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области растет число изолированных по поводу коронавируса

Трое находятся на обсервации из-за контакта с зараженными
Ольга ДАНИЛОВА
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В регионе выросло число тех, кто контактировал с зараженными коронавирусомВ регионе выросло число тех, кто контактировал с зараженными коронавирусомФото: Светлана ВОЛКОВА
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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 24 марта, в Курской области не выявлено ни одного заболевшего.

Под медицинским наблюдением находится 201 человек, это прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу и находящиеся теперь в изоляции. Медицинское наблюдение снято с 91 человека.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находятся трое с подозрением на контакт с больным новой инфекцией, а также 21 человек с ОРВИ, которые приехали из-за границы.

Всем проведено обследование на новую коронавирусную инфекцию. Результаты отрицательные, сообщили в администрации региона.

Информация о курянах, которые прибыли из-за границы, поступает в полицию. Оформить больничный лист после возвращения из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом, можно дистанционно.

Из-за угрозы коронавируса в области усилили дезинфекцию общественного транспорта. Школьники находятся на каникулах до 12 апреля. Студенты учатся дистанционно. В детских садах ввели свободное посещение.

Пожилым людям рекомендовано оставаться дома. Продукты и медикаменты пенсионеры, а также маломобильные граждане могут заказать на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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