Родители малыша, погибшего от рук курского «педофила»: «Спасибо всем за помощь в поисках нашего сына»
Родители жестоко убитого мальчика в студии железногорской телекомпании «СТВ» выразили благодарность тем, кто помогал в поисках ребенка и оказал материальную помощь. Родителей пригласили, чтобы передать собранные всем миром деньги. С просьбой о помощи ранее обратилась тетя погибшего мальчика.
Родители поблагодарили всех, кто не остался равнодушными к страшной трагедии, постигшей их семью. «Люди добрые, спасибо вам больше за то, что вы помогли в поисках нашего сына, помогли финансово», - обратился ко всем папа мальчика. — «Спасибо компании, взявшей на себя расходы по организации похорон, гимназии, в которой учился наш сын, и комитету образования».
Семилетний Даниил Бирюков не вернулся из школы 23 октября. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Неделю второклассника искали по всей Курской области и за ее пределами. В поисковой операции принимали участие сотрудники полиции, Следственного комитета, спасатели, Росгвардия, поисковый отряд «Лиза Алерт» и волонтеры со всего Черноземья – всего более тысячи человек.
30 октября ночью тело мальчика нашли в селе Трояново в 20 километрах от Железногорска. По подозрению в убийстве задержали 39-летнего соседа мальчика Виталия Пащевского. Ему уже предъявили обвинение и заключили под стражу.
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