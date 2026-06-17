Удар ВСУ по АЗС и дороге под Курском: один человек погиб, трое ранены

Накануне в регионе также ранения получили трое мужчин Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В районном центре Обоянь Курской области 17 июня ВСУ атаковали автозаправку, погиб один человек и двое ранены, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Беспилотник ВСУ совершил налет на автозаправочную станцию в городе Обояни, что примерно в 60 километрах от Курска. По предварительной информации, три человека были ранены в результате этого налета, один из них погиб на месте. Сообщается, что у выживших 44-летнего мужчины и 37-летней женщины акубаротравма, а также слепые осколочные ранения. Их доставят в Курскую областную больницу.

Кроме того, 17 июня еще один удар ВСУ нанесли на автодороге Белица-Коммунар приграничного Беловского района Курской области. Там дрон атаковал легковой автомобиль. Напомним, что днем ранее в Беловском районе были ранены четыре человека в разных населенных пунктах.

В этот раз в результате удара пострадал водитель. У 56-летнего мужчины диагностировали акубаротравму. Ему оказывают сейчас первую помощь, решается вопрос о его госпитализации. Автомобиль также поврежден в результате удара.

Всего с начала суток 17 июня в Курской области в результате ударов ВСУ уже один человек погиб и четверо ранены. Удары были нанесены по Обояни и Беловскому району.

С начала суток 17 июня по всей Курской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников. Силы и средства ПВО приведены сейчас в боеготовность на территории региона, сообщает оперативный штаб Курской области.

Кроме того, утром 17 июня по всей Курской области была объявлена ракетная опасность. Ей дали отбой.

Авиационная опасность сохраняется на территории региона с вечера 15 июня.

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