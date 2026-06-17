Атака ВСУ на Курскую область: четверо ранены, повреждены дома и автомобили

Уже десять часов подряд в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 16 июня до 9:00 17 июня, над Курской областью сбито 107 беспилотников ВСУ различного типа. 58 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 13 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, в результате атак за сутки ранены четыре человека. Все случаи произошли в приграничном Беловском районе Курской области.

В поселке Рулитино Беловского района пострадал 46-летний мужчина при атаке дрона на машину. Врачи диагностировали у раненого закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение головного мозга и акубаротравму.

В селе Малое Солдатское пострадали мужчины 46-ти и 59-ти лет. Первый также получил ранения при атаке дрона на машину, а второй ранен во время атаки ВСУ на территорию рядом с домом.

Кроме того, 17 июня утром в слободе Белой дрон ВСУ атаковал частный дом. Там ранен 43-летний мужчина. Он получил слепое осколочное ранение левого предплечья и кисти. Все пострадавшие сейчас доставлены в Курскую областную больницу, сказал губернатор.

Кроме того, разрушения есть в трех районах области.

В селе Рудавец Обоянского района Курской области полностью сгорел сарай и осколками повреждены окна домовладения. А на хуторе Дрозды — прицепы двух автомобилей.

В деревне Викторовка Рыльского района Курской области повреждена крыша частного дома. В деревне Романово задело автомобиль.

В слободе Белой Беловского района Курской области повреждено остекление домовладения, а также забор и два автомобиля. В поселке Рулитино Беловского района сгорел легковой автомобиль. В деревне Лошаковка повреждены крыша, остекление сарая, окна летней кухни и посечен забор.

Погибших за минувшие сутки нет.

Утром 17 июня по всей Курской области объявляли ракетную опасность, отбой дали в десятом часу утра. Сейчас по всему региону уже почти десять часов подряд держится опасность атаки беспилотников.

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