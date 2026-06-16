За сутки три человека ранены в Курской области в результате атак ВСУ

Опасность атаки БПЛА держится в регионе уже третьи сутки подряд Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 15 июня до 09:00 16 июня, в регионе сбито 108 беспилотников ВСУ различного типа. Сто раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Как сообщил глава региона Александр Хинштейн, в результате атак пострадали три человека. В городе Рыльске ранен 64-летний мужчина, в селе Макеево Рыльского района — 49-летний мужчина. 16 июня утром дрон ВСУ атаковал село Рудавец Обоянского района Курской области. Там 45-летний мужчина получил акубаротравму и рваную рану левой височной области. Ему оказали первую помощь, от госпитализации он отказался.

В результате атак в селе Нижний Мордок Глушковского района Курской области повреждена солнечная панель домовладения.

А в поселке им. Куйбышева Рыльского района - кровля частного дома. В городе Рыльске повреждена легковушка.

В селе Калиновка Хомутовского района - окна, фасад дома, забор, а легковой автомобиль полностью уничтожен огнем. В селе Черемошки Льговского района Курской области было нарушено электроснабжение в восьми населённых пунктах.

Погибших нет за минувшие сутки.