Под Курском 16 июня ранен мужчина в результате атаки ВСУ

ЧП произошло в Беловском районе Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Беловском районе Курской области 16 июня ранен мужчина, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По предварительной информации, дрон ВСУ атаковал автомобиль в поселке Рулитино Беловского района. Курской области.

В результате этой атаки ранен водитель машины. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, а также сотрясение головного мозга и акубаротравма. Его сейчас доставляют в Курскую областную больницу.

Автомобиль был уничтожен огнем.

Напомним, что утром 16 июня под Курском 45-летний мужчина получил акубаротравму и рваную рану левой височной области. Это произошло в Обоянском районе.