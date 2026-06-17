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НовостиПолитика17 июня 2026 6:41

16 июня еще двое мужчин ранены в курском приграничье

Пострадавшие есть в Беловском районе
Светлана ВОЛКОВА
Раненых госпитализировали в облбольницу

Раненых госпитализировали в облбольницу

Фото: Из архива КП..

Из-за атак ВСУ 16 июня ранены двое мужчин в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль. Это произошло в селе Малое Солдатское приграничного Беловского района. 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму.

Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. В результате ранен 59-летний мужчина. Он получил слепые осколочные ранения.

Пострадавшим оказали первую медпомощь и госпитализировали в Курскую областную больницу.