16 июня еще двое мужчин ранены в курском приграничье

Раненых госпитализировали в облбольницу Фото: Из архива КП..

Из-за атак ВСУ 16 июня ранены двое мужчин в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Дрон ВСУ атаковал автомобиль. Это произошло в селе Малое Солдатское приграничного Беловского района. 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и акубаротравму.

Еще одна атака пришлась рядом с частным домом. В результате ранен 59-летний мужчина. Он получил слепые осколочные ранения.

Пострадавшим оказали первую медпомощь и госпитализировали в Курскую областную больницу.