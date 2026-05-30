Политика30 мая 2026 9:24

«Ракета прилетела в гараж»: в больнице находятся 17 раненых в Курской области

В приграничной Курской области не прекращаются атаки ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
Только за минувшие сутки ВСУ почти 80 раз применили артиллерию по региону

Фото: Из архива "КП".

«КП» уже рассказывала, что в результате атак ВСУ на районный центр Белая в Курской области ранены девять человек. Это произошло 27 мая.

По Белой били несколько раз

В результате этих ударов ВСУ по Курской области также были повреждены ЛЭП и нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах региона, уничтожены два автомобиля и полностью сгорел магазин стройматериалов. Повреждены фасад и остекление ветеринарной аптеки, крыша частного дома, еще один дом сгорел полностью.

Изначально четверо попали под удар от первого прилета, другие пришли к ним на помощь, но дроны в этот момент повторили атаки. Сейчас раненые мужчины находятся в Курской областной больнице — восемь пострадавших были госпитализированы в Курск, один человек находится на амбулаторном лечении.

Наиболее тяжелый из раненых - Александр Викторович. У него открытая черепно-мозговая травма. Мужчина сутки находился в реанимации, врачи провели ему операцию. Сейчас пациент находится в общей палате, чувствует себя лучше, даже встает.

У остальных пострадавших в Белой относительно незначительные повреждения, это в основном осколочные ранения мягких тканей. Но все мужчины находятся в хорошем настроении, стремятся скорее выздороветь, чтобы вернуться к родным.

Один в тяжелом состоянии

Всего сейчас на лечении в Курской областной больнице находятся 17 человек, пострадавших на территории региона от ударов ВСУ. Из них один пациент находится в тяжелом состоянии — он в реанимации.

Из приграничного Беловского района Курской области еще одна пациентка, Наталья Евгеньевна. Она поступила в больницу раньше. Женщина говорит, что сначала в гараж прилетела ракета, но они с мужем чудом уцелели. А затем через несколько дней они попали под атаку дрона. В этот раз последствия оказались серьезнее. У женщины множественные огнестрельные ранения. Врачи говорят, что восстановление будет долгим.

В других палатах облбольницы — еще раненые мужчины. Так, Олег Николаевич ехал в районный центр Коренево Курской области по работе и попал под атаку.

Еще один мужчина, Евгений Романович, подорвался на мине, другой зацепил взрывное устройство. Четвертый пациент самостоятельно пытался потушить загоревшуюся в результате атаки ВСУ хозпостройку, и пострадал сам.

В соседних палатах - мужчины из Льгова, Беловского и Рыльского районов Курской области. Сильные травмы получил, например, Николай Тимофеевич. Дрон настиг его, когда курянин ехал на велосипеде. Как выяснилось, мужчина живет один. Местные власти предложили ему после выздоровления устроить в социальное учреждение.

Еще одного пациента, Николая Сергеевича, враг атаковал, когда тот находился в машине возле своего дома, другой был ранен на автозаправке под Курском.

Атаки продолжаются

По последним данным в списках без вести пропавших в результате боев в регионе числится еще 332 жителя Курской области. Судьба их до сих пор неизвестна.

Атаки на Курскую область в ежедневном режиме продолжаются до сих пор. Каждый день в регионе звучат сигналы тревоги. По данным оперативного штаба только за минувшие сутки над Курской областью сбили 63 беспилотника. Это гораздо меньше, чем в предыдущие дни — в последние время счет уже идет под сотню БПЛА за сутки.

С 7.20 утра 30 мая в приграничном регионе сохраняется режим авиационной опасности. Его возобновили в субботу буквально менее чем через два часа после того, как дали отбой. Кроме того, всю ночь в регионе действовал режим опасности атаки беспилотников.

