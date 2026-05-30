В результате атак ВСУ под Курском есть разрушения

С 9:00 29 мая до 9:00 30 мая в Курской области сбито 63 беспилотника ВСУ различного типа. 77 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и два раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщает оперативный штаб региона.

В результате атак в селе Михайловка Рыльского района Курской области поврежден фасад частного дома и посечен легковой автомобиль.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет. Сейчас по всей Курской области действует режим авиаопасности.