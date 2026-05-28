Атака ВСУ на Курскую область: девять раненых, повреждены ЛЭП, дома и сельсовет

Ночью в регионе объявляли ракетную опасность

КП уже рассказывала, что при ударе по райцентру Белая Курской области есть пострадавшие. Накануне, 27 мая, ВСУ несколько раз били по слободе. Изначально сообщалось о четырех раненых, затем эта цифра выросла до восьми человек. Все они мужчины. По последним данным в результате атак в слободе Белой Беловского района Курской области пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы в Курскую облбольницу.

В результате этого удара ВСУ по Курской области также повреждены ЛЭП и было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах, два автомобиля и полностью сгорел магазин стройматериалов. Также поврежден фасад и остекление ветеринарной аптеки, а также крыша частного дома, еще один дом сгорел полностью.

В Хомутовском районе Курской области за минувшие сутки также зафиксированы повреждения объекта энергетики. Там из-за этого было нарушено электроснабжение в четырех населенных пунктах. А в селе Надейка полностью сгорел автомобиль.

В селе Крупец в результате удара ВСУ разрушено здание сельсовета.

За минувшие сутки, с 9:00 27 мая до 9:00 28 мая, над Курской областью сбито 97 беспилотников ВСУ различного типа. 93 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 16 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Погибших за минувшие сутки в регионе нет.

По всей Курской области почти десять часов, начиная с 27 мая, сохранялась авиационная опасность. Ее отменили только в десятом часу утра 28 мая. Ночью также в регионе была объявлена ракетная опасность. Отбой дали в первом часу ночи.

