НовостиПолитика27 мая 2026 6:55

В Курской области дроны ВСУ атаковали школу, библиотеку и заправку

Никто из жителей не пострадал
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За минувшие сутки ВСУ атаковали Курскую область при помощи 51 беспилотника различного типа. Погибших и пострадавших нет. Такие данные привод губернатор региона Александр Хинштейн.

- 82 раза враг применил артиллерию по отселенным районам. Семь раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств, - говорится в сообщении руководителя Курской области.

В селе Крупец Рыльского района загорелась крыша неработающей школы. Дважды под ударом оказалось здание, в котором расположены библиотека и магазин. Загорелась крыша, фасад и остекление. Также повреждены два нежилых дома, один дом сгорел.

В селе Щекино повреждения получил автомобиль.

В городе Рыльске враг атаковал неработающую заправку, повредив фасад и остекление.