Восемь человек ранены под Курском в результате ударов ВСУ по райцентру Белая

Четверо пострадавших сейчас находятся в больнице

27 мая восемь человек уже ранены в результате ударов ВСУ по Беловскому району Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

КП уже сообщала, что утром 27 мая в Беловском районе Курской области под удар ВСУ попали четыре человека. Это произошло в слободе Белой Беловского района. БПЛА ВСУ совершил там атаку вблизи магазина.

В результате этого удара были ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, а у одного — акубаротравма. Пострадавших этим утром доставили в больницу, им оказывают необходимую помощь. Также повреждены два автомобиля.

Чуть позже 27 мая ВСУ нанесли повторный удар по слободе Белой. В результате этой атаки беспилотниками ВСУ пострадали еще четверо мужчин. Все они получили осколочные ранения, повреждения средней степени тяжести. Им также оказана необходимая медицинская помощь. Власти заявили, что если потребуется, раненых направят в Курскую областную больницу.

Кроме этого, после повторного удара ВСУ по Белой загорелся строительный магазин, а также два ангара со стройматериалами и один частный жилой дом.

Сейчас пожарные потушили огонь. Идет проливка и разбор конструкций, на месте работают оперативные службы.

Сейчас по всей Курской области уже более шести часов подряд действует режим опасности атаки беспилотников. Система ПВО приведена в боеготовность на территории региона. 27 мая в приграничном Хомутовском районе уже трижды объявляли ракетную опасность и один раз - в Глушковском районе Курской области.

