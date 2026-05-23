Атака ВСУ на Курскую область: более пяти тысяч жителей без света, повреждены дома и завод

За сутки 73 раза ВСУ применили артиллерию только по отселенным районам области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 09:00 22 мая до 09:00 23 мая, над Курской областью сбито 108 беспилотников ВСУ различного типа. 73 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и семь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщили в оперативном штабе региона.

В результате атак в поселке имени Куйбышева Рыльского района Курской области обломками повреждены окна в доме и веранда, а в селе Большегнеушево сгорел автомобиль.

В селе Вишнево Беловского района Курской области повреждены трактор, фасад и вентиляторы семенного завода.

В Льговском районе Курской области поврежден объект энергетики. В результате под отключение электроснабжения попали 18 населенных пунктов Льговского района и часть города Льгова. Без света остались 5176 человек.

Вблизи села Сальное Хомутовского района Курской области повреждены окна, кровля, а также произошло возгорание обшивки фасада дома.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки, к счастью, в регионе нет. Однако, как ранее сообщила КП, 28-летняя курянка тяжело ранена в Брянской области. Девушка отправилась туда накануне по работе, она трудится таксистом. В Севске Брянской области ее машину атаковал дрон ВСУ. В результате пассажирка погибла, а водитель получила тяжелые ранения. Сейчас курянка находится в больнице, состояние ее тяжелое.

Также ранее ночью обломки беспилотника рухнули на многоэтажку в Северо-Западном микрорайоне Курска. В результате пострадали десять квартир. В основном там разбито остекление и повреждена обшивка балконов.

Сейчас по всей Курской области уже более 16 часов сохраняется опасность атаки беспилотников. Силы и средства ПВО на территории приграничного региона приведены в боеготовность.

Кроме того, в седьмом часу утра 23 мая по всей Курской области объявлена авиационная опасность, режим до сих пор не сняли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Курске обломки БПЛА ВСУ упали на многоэтажку (подробнее)

Курянка тяжело ранена при атаке дрона под Брянском (подробнее)

Над Курской областью сбили 157 БПЛА ВСУ: ранены люди, сгорели постройки, повреждена вышка сотовой связи (подробнее)