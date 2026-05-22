В Курске обломки БПЛА ВСУ упали на многоэтажку

22 мая ночью обломки беспилотника ВСУ повредили многоквартирный дом в Северо-Западном микрорайоне Курска, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. К счастью, по его словам, обошлось без пострадавших.

По предварительной информации, в многоэтажке повреждено остекление и посечены балконы в десяти квартирах. Осколки повредили четыре легковушки, которые стояли у высотки.

В настоящий момент во всех квартирах временно закрыт тепловой контур. Рабочие произвели замер оконных проемов, чтобы позже вставить окна. Подомовой обход продолжается. Жителям высотки местные власти пообещали помощь в восстановлении квартир.

Сейчас по всей Курской области действует режим опасности атаки беспилотников ВСУ. Он был объявлен более трех часов назад. Силы и средства ПВО в Курской области приведены в готовность для отражения возможной атаки.

22 мая в Курской области также дважды объявляли ракетную опасность. Днем она продержалась почти два часа. Ночью сигналы ракетной опасности звучали по всему региону в пятом часу утра. Отбой тогда дали через десять минут.

Ранее КП сообщила, что 21 мая в регионе два человека получили ранения в результате атак ВСУ. Это произошло в Большесолдатском и Льговском районах Курской области. раненые 55-летний мужчина и 62-летняя женщина сейчас находятся в больнице. У мужчины осколочные ранения правой руки и головы. У женщины - множественные осколочные ранения лица, а также грудной клетки, рук и ушиб левого плеча.

