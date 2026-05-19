Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика19 мая 2026 5:33

Атака ВСУ на Курскую область: есть погибшие и раненые

Под Курском в результате атаки ВСУ погибла пенсионерка, еще двое тяжело ранены
Светлана ВОЛКОВА
За сутки над регионом сбили 108 БПЛА ВСУ, опасность атаки сохраняется уже более 18 часов подряд

За сутки над регионом сбили 108 БПЛА ВСУ, опасность атаки сохраняется уже более 18 часов подряд

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 18 мая в селе Марково Глушковского района Курской области ВСУ атаковали частный дом. В момент атаки возле дома, в огороде, находились мирные люди. В результате одна из женщин погибла, а также мужчина и женщина ранены, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Погибшей было 68 лет, - рассказал глава региона. - Это огромное горе.

Еще два человека в результате этой атаки ранены. 57-летняя женщина получила проникающее ранение груди и живота. У ее 62-летнего мужа проникающее осколочное ранение головы. Пострадавшие супруги находятся в тяжелом состоянии.

Медики пытаются им помочь. Раненых мужа и жену планировали доставить на лечение в Курск.

Всего за минувшие сутки, с 09:00 18 мая до 09:00 19 мая, над Курской областью сбито 108 беспилотников ВСУ различного типа. 171 раз ВСУ применили артиллерию только по отселенным районам области. Десять раз беспилотники атаковали за минувшие сутки территорию с помощью взрывных устройств.

В деревне Гирьи Беловского района Курской области повреждена стена складского помещения комбикормового завода. А в селе Малое Солдатское поврежден трактор - остекление и кузов.

В деревне Новая Кривцовка Обоянского района Курской области полностью сгорел частный дом в результате атак на регион.

По всей Курской области с двух часов дня 18 мая сохраняется опасность атаки беспилотников. Кроме того, около семи часов утра по всему региону объявлена авиационная опасность. А ночью в приграничном Рыльском районе объявляли ракетную опасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Курском дрон ВСУ атаковал автомобиль, ранены люди (подробнее)

Под Курском в результате атак ВСУ повреждены сельхозтехника и водонапорная башня (подробнее)

Под Курском два пенсионера получили ранения в результате атаки дронов ВСУ (подробнее)