Атака ВСУ на Курскую область: есть погибшие и раненые

За сутки над регионом сбили 108 БПЛА ВСУ, опасность атаки сохраняется уже более 18 часов подряд

Вечером 18 мая в селе Марково Глушковского района Курской области ВСУ атаковали частный дом. В момент атаки возле дома, в огороде, находились мирные люди. В результате одна из женщин погибла, а также мужчина и женщина ранены, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Одна из женщин получила слишком тяжелые ранения. К глубокой скорби, она скончалась. Погибшей было 68 лет, - рассказал глава региона. - Это огромное горе.

Еще два человека в результате этой атаки ранены. 57-летняя женщина получила проникающее ранение груди и живота. У ее 62-летнего мужа проникающее осколочное ранение головы. Пострадавшие супруги находятся в тяжелом состоянии.

Медики пытаются им помочь. Раненых мужа и жену планировали доставить на лечение в Курск.

Всего за минувшие сутки, с 09:00 18 мая до 09:00 19 мая, над Курской областью сбито 108 беспилотников ВСУ различного типа. 171 раз ВСУ применили артиллерию только по отселенным районам области. Десять раз беспилотники атаковали за минувшие сутки территорию с помощью взрывных устройств.

В деревне Гирьи Беловского района Курской области повреждена стена складского помещения комбикормового завода. А в селе Малое Солдатское поврежден трактор - остекление и кузов.

В деревне Новая Кривцовка Обоянского района Курской области полностью сгорел частный дом в результате атак на регион.

По всей Курской области с двух часов дня 18 мая сохраняется опасность атаки беспилотников. Кроме того, около семи часов утра по всему региону объявлена авиационная опасность. А ночью в приграничном Рыльском районе объявляли ракетную опасность.

