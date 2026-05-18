Под Курском в результате атак ВСУ повреждены сельхозтехника и водонапорная башня

За минувшие сутки, с 9:00 17 мая до 9:00 18 мая, в регионе сбито 84 беспилотника ВСУ различного типа, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн. 24 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и десять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Щекино Рыльского района Курской области осколками посечены два сарая, ворота, а также водонапорная башня. По информации губернатора, обошлось без отключения водоснабжения. Также повреждены стекла в трех сельхозавтомобилях.

Погибших и пострадавших за минувшие сутки нет.