Под Курском два пенсионера получили ранения в результате атаки дронов ВСУ

В Рыльском районе Курской области 15 мая ранены два человека, сообщил губернатор Курской региона Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, 66-летний житель курской деревни Некрасово работал в саду возле своего дома, когда его атаковал дрон ВСУ. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация мужчине не требуется.

Еще один удар был по хутору Фонов. Там травмы получила 68-летняя женщина. У нее осколочные ранения правого бедра. Она также осталась под амбулаторным наблюдением.

Почти всю ночь 16 мая в Курской области действовал режим опасности атаки беспилотников. Также этой ночью в регионе объявляли ракетную опасность.