Атака ВСУ на Курскую область: два человека ранены, повреждены аптека и магазин

В Беловском районе Курской области дрон ВСУ ранил двух человек, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

БПЛА нанес удар по селу Песчаное. В результате этого ранена 45-летняя женщина. У нее слепые осколочные ранения левого плеча, а также бедра. Ее муж получил минно-взрывную травму.

У мужчины осколками посечены голова, шея и плечо. Оба супруга находятся в состоянии легкой степени тяжести. На месте им оказали необходимую медицинскую помощь. Пострадавших планировали в ближайшее время доставить в Курскую областную больницу.

Известно, что дрон атаковал супругов, когда они ехали на автомобиле. Машина, в которую ударил БПЛА, сгорела полностью.

За минувшие сутки в Курской области есть и другие повреждения в результате атак ВСУ. В общей сложности под удар попали три приграничных района области. Так, в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области повреждено крыльцо аптеки.

В деревне Викторовка Рыльского района Курской области повреждены фасад и остекление недействующего магазина.

В общей сложности за минувшие сутки, с 9:00 15 мая до 9:00 16 мая, над Курской областью было сбито 88 беспилотников ВСУ различного типа. 163 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 12 раз беспилотники атаковали территорию приграничного региона с помощью сброса взрывных устройств.

С вечера 15 мая по всей Курской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Силы и средства ПВО в регионе сейчас приведены в готовность для отражения возможной атаки. Авиационная опасность в регионе держалась более 12 часов подряд. Отбой дали только в первом часу ночи 16 мая.