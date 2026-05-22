Над Курской областью сбили 157 БПЛА ВСУ: ранены люди, сгорели постройки, повреждена вышка сотовой связи

За сутки ВСУ восемь раз атаковали территорию приграничной области РФ с помощью взрывных устройств

За минувшие сутки, с 9:00 21 мая до 9:00 22 мая, над Курской областью сбито 157 беспилотников ВСУ различного типа. 183 раза ВСУ за сутки применили артиллерию по отселенным районам региона и восемь раз беспилотники атаковали территорию приграничной области РФ с помощью взрывных устройств, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В результате атак в селе Сторожевое Большесолдатского района Курской области пострадал 55-летний мужчина. Он получил осколочные ранения правой руки и головы. Раненого мужчину доставили в больницу. Также в селе осколками поврежден автомобиль.

В селе Марица Льговского района Курской области ранена 62-летняя женщина. У нее множественные осколочные ранения лица, а также грудной клетки, рук и ушиб левого плеча. Курянка сейчас находится тоже в больнице. Кроме того, в селе произошло возгорание дома и хозпостройки.

В приграничном селе Дугино Рыльского района тоже сгорели хозпостройки и частный дом. А вблизи поселка Первоавгустовский Дмитриевского района Курской области повреждена вышка сотовой связи.

В деревне Верхнее Котово Пристенского района Курской области повреждено остекление и нарушено электроснабжение в результате атак ВСУ. В районном центре Обоянь повреждены фасад и остекление дома.

Погибших, к счастью, нет.

Сейчас по всей Курской области объявлена авиационная опасность. Она действует уже более пяти часов подряд. Опасность атаки беспилотников в Курской области объявили еще 21 мая, сутки назад, и до сих пор отбоя не было. Средства ПВО сейчас приведены в боеготовность на территории региона.

Кроме того, этой ночью, в пятом часу утра по всей Курской области была объявлена ракетная опасность. Отбой дали через десять минут.

Накануне, 19 мая, 62-летний курянин, пострадавший при атаке дрона ВСУ на частный дом в приграничном Глушковском районе Курской области, скончался в больнице.

