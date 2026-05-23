Курянка тяжело ранена при атаке дрона под Брянском

В городе Севск Брянской области ранена 28-летняя жительница Курской области при атаке ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, у девушки серьезное ранение головы, а также осколочные ранения бедра. Курянка находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшая курянка работает таксистом. Она везла женщину, когда машину атаковал дрон. К сожалению, пассажир погибла на месте.

