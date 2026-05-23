НовостиПолитика23 мая 2026 8:11

Курянка тяжело ранена при атаке дрона под Брянском

Дрон ВСУ атаковал легковушку, пассажир погибла
Светлана ВОЛКОВА
Пассажир легковушки погибла, водитель тяжело ранена

В городе Севск Брянской области ранена 28-летняя жительница Курской области при атаке ВСУ, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, у девушки серьезное ранение головы, а также осколочные ранения бедра. Курянка находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшая курянка работает таксистом. Она везла женщину, когда машину атаковал дрон. К сожалению, пассажир погибла на месте.

Ранее КП сообщила, что в Курске обломки БПЛА ВСУ повредили десять квартир в многоэтажке и четыре машины.