Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика30 мая 2026 6:46

Более 330 жителей Курской области числятся пропавшими в результате вторжения ВСУ

Из них 15 человек могут находиться в Украине
Ольга ДАНИЛОВА

Из 2 173 курян, среди которых в основном жители приграничья, включенных в реестр без вести пропавших, удалось установить судьбу 1 841 человека, сообщили в Правительстве региона. В их числе, 446 погибших. В базе розыска сейчас остается 332 фамилии.

При участии Татьяны Москальковой, до недавнего времени занимавшей пост Уполномоченного по правам человека в РФ удалось вернуть домой из Украины 166 курян.

По предварительным данным, озвученным новым омбудсменом Яной Лантратовой, с высокой степенью вероятности в Украине может находиться еще 15 курян. В регионе продолжает работу раздел с данными реестра на сайте губернатора и правительства Курской области, где любой может ввести интересующее его имя пропавшего и увидеть, в каком статусе находится заявление. Этим ресурсом воспользовались 1 256 раз.