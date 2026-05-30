Более 330 жителей Курской области числятся пропавшими в результате вторжения ВСУ

Из 2 173 курян, среди которых в основном жители приграничья, включенных в реестр без вести пропавших, удалось установить судьбу 1 841 человека, сообщили в Правительстве региона. В их числе, 446 погибших. В базе розыска сейчас остается 332 фамилии.

При участии Татьяны Москальковой, до недавнего времени занимавшей пост Уполномоченного по правам человека в РФ удалось вернуть домой из Украины 166 курян.

По предварительным данным, озвученным новым омбудсменом Яной Лантратовой, с высокой степенью вероятности в Украине может находиться еще 15 курян. В регионе продолжает работу раздел с данными реестра на сайте губернатора и правительства Курской области, где любой может ввести интересующее его имя пропавшего и увидеть, в каком статусе находится заявление. Этим ресурсом воспользовались 1 256 раз.