Раненых везут в больницу: 1 июня дрон ВСУ атаковал автомобиль у магазина под Курском

С утра в регионе сохраняется авиационная опасность Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дрон ВСУ атаковал автомобиль в Курской области 1 июня. Это произошло возле магазина в селе Пушкарное Кореневского района Курской области. В результате этого удара пострадали три сотрудника торговой точки, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

У 40-летнего мужчины слепые осколочные ранения левой кисти, а также акубаротравма. 31-летняя женщина получила ранения головы, спины и ног. Кроме того, у нее закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У третьего пострадавшего - 35-летнего мужчины - осколочные ранения груди, живота, а также рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга.

На "скорой помощи" раненых сейчас везут в областной центр, в больницу.

Кроме того, в понедельник, 1 июня, в приграничном Рыльском районе Курской области ранен 62-летний мужчина. Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Виктор Васильевич наступил на взрывное устройство.

Это произошло во дворе дома в деревне Новая Николаевка Рыльского района. У мужчины серьезно пострадала левая стопа, ее частично оторвало. Раненому оказали первую помощь в Рыльской центральной районной больнице. В ближайшее время курянина доставят в Курскую областную больницу.

Ранее КП сообщила, что в больнице скончался раненый 28 мая под Курском в результате атаки ВСУ механизатор. Мужчине было 56 лет.

Сейчас по всей Курской области сохраняется авиационная опасность. Режим держится 08.20. утра 1 июня. Почти всю ночь в Курской области сохранялись ракетная опасность и опасность атаки беспилотников. ракетную опасность сняли только около половины четвертого утра, а опасность атаки БПЛА отменили еще позже - в шестом часу утра.

Утром 1 июня в приграничном Рыльском районе Курской области снова звучали сирены тревоги - там дали ракетную опасность, которая продержалась пять минут.

За минувшие сутки над регионом сбили 128 беспилотников ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В больнице скончался раненый под Курском в результате атаки ВСУ механизатор (подробнее)

В результате атак ВСУ под Курском горело здание почты (подробнее)

«Ракета прилетела в гараж»: в больнице находятся 17 раненых в Курской области (подробнее)