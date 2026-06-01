В больнице скончался раненый под Курском в результате атаки ВСУ механизатор

Мужчина попал под налет 28 мая Фото: Из архива КП..

В больнице скончался механизатор трактора, который ранее пострадал из-за атаки БПЛА СУ в Рыльском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Налет был 28 мая на приграничное село Макеево.

Александру Ивановичу было 56 лет. По словам губернатора Курской области, травмы оказались слишком тяжелыми и организм мужчины не справился.

Ранее КП сообщила, что за сутки над регионом сбили 128 беспилотников ВСУ. Сейчас по всей Курской области сохраняется авиационная опасность.