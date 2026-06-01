НовостиПолитика1 июня 2026 6:40

В результате атак ВСУ под Курском горело здание почты

За сутки над регионом сбили 128 БПЛА ВСУ
Светлана ВОЛКОВА
В регионе сохраняется авиаопасность

С 09:00 31 мая до 09:00 1 июня над Курской областью сбито 128 беспилотников ВСУ различного типа. 118 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 24 раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате этих атак в деревне Гирьи Беловского района Курской области загорелось здание недействующей почты, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Погибших и пострадавших нет. Сейчас по всей Курской области действует режим авиационной опасности.