Последние новости Курска на 2 июня 2021 года: "новые" троллейбусы и возобновление планового приема в больницах

До конца июня в Курск поступит 18 троллейбусов из Москвы Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск прибыли первые два троллейбуса с пробегом, переданные на безвозмездной основе Мосгортансом, сообщает мэрия Курска.

- К их транспортировке из столицы приступили 31 мая. До конца июня в областной центр прибудут еще 18 машин, - рассказали в горадминистрации.

Троллейбусы пройдут полную диагностику и техническое обслуживание. Также их приведут в соответствие с дизайн-кодом. После этого на линию выйдут 18 низкопольных троллейбусов Тролза-5265.0 «Мегаполис» отечественного производства и два белорусских АКСМ-321.

Курским педагогам и школьным психологам рекомендовано обратить больше внимания на странички учеников в социальных сетях. - Такое решение было принято, в первую очередь, в связи с недавними событиями в Казани, - сказали в администрации региона. Мониторинг рекомендуется проводить трижды в год. В первую очередь предлагается обратить внимание на аккаунты детей и подростков с повышенной тревожностью, проявляющих агрессию, причисляющих себя к различным субкультурам. Проводить эту работу могут классные руководители, социальные педагоги, школьные психологи.

С 1 июня в Курске ограничили движение транспорта на улице Бойцов 9-й Дивизии - от перекрестка с 50 лет Октября до перекрестка со Звездной, сообщили в комитете транспорта и автодорог Курской области. Ограничение будет действовать до 21 июля. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать пути объезда.

Фатежская ЦРБ возобновляет плановый прием. Ранее здесь было развернуто 70 мест для коронавирусных пациентов, за полгода работы вылечили около 800 больных. Теперь в больнице вновь будут оказывать неврологическую, хирургическую, травматологическую и терапевтическую помощь. Уже вернулась к плановой деятельности Тимская ЦРБ. С пациентами с коронавирусом больница начала работать в декабре прошлого года. За это время в стационаре вылечили около 500 человек. В июне будет прорабатываться вопрос о возобновлении плановой работы родильного отделения Курской городской больницы № 4.

В областном центре продолжается обсуждение проекта нового Генерального плана Курска, некоторые проектные предложения вызывают у горожан обеспокоенность. Несогласие с идеей изменить высотность застройки в своем микрорайоне высказали жители Цыганского бугра.

- Ни у меня, ни у администрации Курска, которая является заказчиком разработки проекта нового генерального плана, не было и нет намерения сносить дома! Все замечания по проекту будут учтены, и только после этого состоятся общественные слушания. Об их проведении жителей широко проинформируем заранее. Все будет делаться публично и займет не менее полугода! - прокомментировал ситуацию губернатор региона Роман Старовойт.