В Курск прибыли московские троллейбусы

Транспорт выйдет на линию после проверки Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск прибыли первые два троллейбуса с пробегом, переданные на безвозмездной основе Мосгортансом, сообщает мэрия Курска.

- К их транспортировке из столицы приступили 31 мая. До конца июня в областной центр прибудут еще 18 машин, - рассказали в горадминистрации.

Троллейбусы пройдут полную диагностику и техническое обслуживание. Также их приведут в соответствие с дизайн-кодом.

После этого на линию выйдут 18 низкопольных троллейбусов Тролза-5265.0 «Мегаполис» отечественного производства и два белорусских АКСМ-321.