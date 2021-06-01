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Деловой Курск1 июня 2021 16:17

В Курск прибыли московские троллейбусы

До конца июня всего поставят 20 машин российского и белорусского производства
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Транспорт выйдет на линию после проверки

Транспорт выйдет на линию после проверки

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курск прибыли первые два троллейбуса с пробегом, переданные на безвозмездной основе Мосгортансом, сообщает мэрия Курска.

- К их транспортировке из столицы приступили 31 мая. До конца июня в областной центр прибудут еще 18 машин, - рассказали в горадминистрации.

Троллейбусы пройдут полную диагностику и техническое обслуживание. Также их приведут в соответствие с дизайн-кодом.

После этого на линию выйдут 18 низкопольных троллейбусов Тролза-5265.0 «Мегаполис» отечественного производства и два белорусских АКСМ-321.