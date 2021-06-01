Фатежская ЦРБ под Курском возобновляет плановый прием

Сейчас помощь пациентам с коронавирусом в регионе оказывают в шести лечебных учреждениях Фото: Из архива "КП"

Фатежская ЦРБ возобновляет плановый прием. Ранее здесь было развернуто 70 мест для коронавирусных пациентов, за полгода работы вылечили около 800 больных. Теперь в больнице вновь будут оказывать неврологическую, хирургическую, травматологическую и терапевтическую помощь.

Уже вернулась к плановой деятельности Тимская ЦРБ. С пациентами с коронавирусом больница начала работать в декабре прошлого года. За это время в стационаре вылечили около 500 человек. В июне будет прорабатываться вопрос о возобновлении плановой работы родильного отделения Курской городской больницы № 4.

Сейчас помощь пациентам с коронавирусом в регионе оказывают в шести лечебных учреждениях: областной клинической инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, терапевтическом корпусе БСМП, Железногорской городской больнице, курских горбольницах № 6, № 4 и № 1 им. Н.С. Короткова.