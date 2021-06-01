Курский губернатор опроверг информацию о сносе домов на Цыганском бугре

- Все будет делаться публично и займет не менее полугода! - пообещал Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

В областном центре продолжается обсуждение проекта нового Генерального плана Курска, некоторые проектные предложения вызывают у горожан обеспокоенность. Несогласие с идеей изменить высотность застройки в своем микрорайоне высказали жители Цыганского бугра.

- Ни у меня, ни у администрации Курска, которая является заказчиком разработки проекта нового генерального плана, не было и нет намерения сносить дома! Все замечания по проекту будут учтены, и только после этого состоятся общественные слушания. Об их проведении жителей широко проинформируем заранее. Все будет делаться публично и займет не менее полугода! - прокомментировал ситуацию губернатор региона Роман Старовойт.

Напомним, проектные предложения пройдут стадию согласования с горожанами на публичных слушаниях. Они готовятся, поскольку по наиболее резонансным аспектам, которые на сегодня озвучены горожанами, решено внести изменения в проект, сказали в Доме Советов.

Параллельно идет сбор предложений и всех замечаний на адрес электронной почты городского комитета архитектуры и градостроительства komarh46@mail.ru, эти инициативы тоже будут учтены. Только после этого доработанный генплан вновь будет представлен на суд общественности. Слушания пройдут для жителей всех трех округов города, где также можно будет высказаться о проекте. С учетом всех мнений генплан будет передан на обсуждение депутатов Курского городского Собрания.

"КП" уже рассказывала о планах по вырубке леса в микрорайоне КЗТЗ под строительство дороги и многоэтажек. Магистраль, соединяющая проспект Плевицкой и микрорайон Волокно значится в перспективном плане развития Курска. Планируется, что в связи со строительством дороги лес в микрорайоне КЗТЗ пойдет под топор, а часть дачных участков городские власти изымут у граждан. Также в планах на месте нынешнего лесного массива построить многоэтажки. Землю под них тоже проектировщики предложили расчищать. 27 мая в мэрии Курска заявили, что лес в районе КЗТЗ не пострадает.