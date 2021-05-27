Мэр Курска пообещал не вырубать лес на КЗТЗ

Куряне возмущены предложением вырубить лесопарк Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже рассказывала о планах по вырубке леса в микрорайоне КЗТЗ под строительство дороги и многоэтажек. 27 мая в мэрии Курска заявили, что лес в районе КЗТЗ не пострадает.

- Об этом шла речь на встрече главы города Виктора Карамышева с инициативной группой жителей СНТ «Дружба», «Моква», «Коммунальщик», «Сельхозработник», - сказали в горадминистрации.

В последнее время куряне были взволнованы, что по новому проекту Генплана, могут построить многоэтажки и автомобильную дорогу через лес, затронув их участки.

Тревогу местных жителей вызвало также то, что разровнять могут и территорию детских лагерей Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Российским институтом градостроительства «Гипрогор» был подготовлен проект генерального плана. Специалисты представили его нам 25 мая. Проект Генплана затем должен был пройти публичные слушания, где куряне вносят свои замечания. После этого все предложения изучает и отрабатывает исполнитель проекта и выходит финальный вариант Генплана. Только после этого его могут принять депутаты Курского городского Собрания. Уже сейчас мы получили очень много замечаний. Никакие вопросы градостроительства не будут решаться в ущерб курянам. Обсуждение Генплана - процедура, в которой выслушивают все мнения. Разработчик их учтет, внесет изменения. Ни одно решение во вред жителям приниматься не будет, - пообещал глава города.

Заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства Михаил Резниченко на карте продемонстрировал два варианта строительства автодороги. Это расширение существующей двухполосной дороги, которая идет вдоль лагерей по просеке и упирается в Красный мост или реконструкция автомобильной артерии на улице Конорева.

Здесь собираются проложить магистраль и построить многоэтажки Фото: Светлана ВОЛКОВА

Итогом встречи стало мнение о направлении всех вариантов разработчикам.

- Сносить участки никто не собирается. Для тревоги нет оснований. Принято решение, что мы на месяц переносим сроки публичных слушаний. Если людям будет недостаточно этого, чтобы изучить все материалы проекта, мы готовы увеличить срок рассмотрения. Надо учесть все замечания и только после этого будет принят Генеральный план, - сказал Виктор Карамышев.

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