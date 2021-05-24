Проект Генерального плана Курска обсудят на публичных слушаниях

Принять участие в обсуждении можно 28, 29 и 30 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

"КП" уже рассказывала о планах по вырубке леса в микрорайоне КЗТЗ Курска под строительство дороги и многоэтажек. Магистраль, соединяющая проспект Плевицкой и микрорайон Волокно значится в перспективном плане развития Курска.

Обсуждение проекта Генплана пройдёт в концертно-творческом центре «Звездный» (ул. Дзержинского, 51):

-28 мая в 18.00

-29 мая в 11.00

-30 мая в 11.00

25 мая, в креативном кластере «Поток» проект генерального плана города Курска будет представлен губернатору и руководителям органов исполнительной власти Курской области и города Курска.

Проект опубликован на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации https://fgistp.economy.gov.ru/doc.php.t?show_document=true&uin=3870100002020302202104141

Также с проектом Генерального плана города Курска можно ознакомиться на портале Федеральной государственной информационной системы территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru/lk/#/document-show/253118

После проведения слушаний разработчики тщательно изучат все предложения, которые куряне внесут в рамках слушаний, заверили в администрации региона.