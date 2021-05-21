Лес на КЗТЗ в Курске планируют вырубить под строительство дороги

Дорогу планируют проложить через лес и дачные участки Фото: СОЦСЕТИ

Магистраль, соединяющая проспект Плевицкой и микрорайон Волокно значится в перспективном плане развития Курска.

Планируется, что в связи со строительством дороги лес в микрорайоне КЗТЗ пойдет под топор, а часть дачных участков городские власти изымут у граждан.

Также в планах на месте нынешнего лесного массива построить многоэтажки. Землю под них тоже будут расчищать.

Куряне уже стали гневно обсуждать далеко идущие планы мэрии в соцсетях:

- Минус детский лагерь, минус часть хвойного леса. Минус минимум для начала 150 участков с домами где люди проводили воду газ свет строились на протяжении десятилетий и начиняют только жить! Еще раз для обеспокоенных - дорога это лишь начало или конец лесополосы.

Некоторые даже направили свои вопросы официально городским властям. Те в ответ посоветовали всем недовольным прийти на публичные слушания проекта и там внести свои предложения. Других комментариев по этому вопросу местные власти пока не дают.