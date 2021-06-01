Курских учителей заставят проверять страницы школьников в соцсетях

"Мониторить" соцсети будут учителя и психологи Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курским педагогам и школьным психологам рекомендовано обратить больше внимания на странички учеников в социальных сетях.

- Такое решение было принято, в первую очередь, в связи с недавними событиями в Казани, - сказали в администрации региона.

Комитет образования и науки Курской области подготовил специальные методические рекомендации для руководителей образовательных организаций.

- Дети проводят в школе большую часть дня. Порой именно педагоги могут первыми заметить изменения в поведении ребенка, тревожные звоночки. Сейчас социальные сети занимают важное место в жизни детей и подростков. Обращая внимание на их странички, анализируя, чем они увлекаются, педагоги могут подсказать родителям, на что нужно обратить внимание. Эти разработки носят рекомендательный характер, окончательное решение по механизму их реализации принимают в муниципалитетах, – рассказала председатель комитета образования и науки Курской области Наталья Пархоменко.

Мониторинг рекомендуется проводить трижды в год. В первую очередь предлагается обратить внимание на аккаунты детей и подростков с повышенной тревожностью, проявляющих агрессию, причисляющих себя к различным субкультурам. Проводить эту работу могут классные руководители, социальные педагоги, школьные психологи.

В документе, который подготовил курский комитет образования, указан алгоритм анализа аккаунта, а также примерная тематика бесед с родителями.