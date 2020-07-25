Коронавирус в Курске, последние новости на 25 июля 2020: в области сняли часть ограничений

Сняли часть ограничительных мер, введенных в Курской области из-за коронавируса. С 25 июля разрешено проведение спортивных мероприятий на улице с численностью не более 100 человек и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Также можно будет проводить спортивную подготовку на всех этапах, в том числе для юных спортсменов.

С 3 августа возобновляется в штатном режиме работа по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ, а также работа бань, спа-салонов, массажных кабинетов и соляриев.

Остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Также сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 35 человек.

Сейчас лечатся 1217 пациента: 235 – в больницах, 982 – находятся в дома. На ИВЛ находятся восемь пациентов. Всего выписано 4764 пациента, в том числе 82 за последние сутки.

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Стартовала детская оздоровительная компания. К работе в первую смену приступили семь загородных лагерей, с 1 августа начнут работать еще два.

В Фатежском районе Курской области выявили десять больных коронавирусом

В курской облбольнице возобновили прием пациентов. Общий объем плановой госпитализации временно ограничен.