2020-07-24T20:43:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Курске, последние новости на 25 июля 2020: в области сняли часть ограничений

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Курске на 25 июля 2020 [инфографика]
Яна ШЕЛЕСТ
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Масочный режим по-прежнему сохраняетсяМасочный режим по-прежнему сохраняетсяФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Сняли часть ограничительных мер, введенных в Курской области из-за коронавируса. С 25 июля разрешено проведение спортивных мероприятий на улице с численностью не более 100 человек и при строгом соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора. Также можно будет проводить спортивную подготовку на всех этапах, в том числе для юных спортсменов.

С 3 августа возобновляется в штатном режиме работа по оказанию государственных и муниципальных услуг МФЦ, а также работа бань, спа-салонов, массажных кабинетов и соляриев.

Остается приостановленной деятельность ночных клубов, развлекательных центров и досуговых заведений. Также сохраняется необходимость соблюдения масочного режима в общественных местах и транспорте.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 35 человек.

Сейчас лечатся 1217 пациента: 235 – в больницах, 982 – находятся в дома. На ИВЛ находятся восемь пациентов. Всего выписано 4764 пациента, в том числе 82 за последние сутки.

Яндекс. Статистика Фото: Яндекс

Яндекс. СтатистикаФото: Яндекс

Стартовала детская оздоровительная компания. К работе в первую смену приступили семь загородных лагерей, с 1 августа начнут работать еще два.

В Фатежском районе Курской области выявили десять больных коронавирусом

В курской облбольнице возобновили прием пациентов. Общий объем плановой госпитализации временно ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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