В курской облбольнице возобновили прием пациентов

24 Июль 2020 2020-07-24T14:25:08+03:00

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Оказание плановой медицинской помощи в Курской областной клинической больнице проводится в тестовом режиме. Прием пациентов ведется только при наличии направления. В поликлинику пускают исключительно по записи, в назначенные время и день.

Общий объем плановой госпитализации временно ограничен в пределах 2/3 мощности коечного фонда в связи с продолжающимися карантинными мероприятиями.

- Областная клиническая больница продолжает оказывать экстренную медицинскую помощь, в том числе хирургическую. Региональный сосудистый центр тоже принимает экстренных пациентов. У нас открыта большая часть профилей по оказанию плановой медицинской помощи. Мы уже отработали две недели в тестовом режиме, – рассказывает главный врач областной больницы Дмитрий Поляков.

Плановая госпитализация осуществляется врачом-специалистом консультативной поликлиники при наличии у пациента направления на госпитализацию и отрицательного теста на новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

Пациенты в плановом порядке госпитализируются в карантинные зоны приемного отделения № 3, а после повторного получения отрицательных результатов анализов на COVID-19 их переводят в профильные отделения.

Предварительная запись в областную больницу открыта через coll-центр по номеру: (4712) 46-45-46, независимо от приемного дня района. Через онлайн-сервис «Запись на прием» на официальном сайте областной больницы или по ссылке: https://clck.ru/PrHuX

ИСТОЧНИК KP.RU