Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек
Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года
В регионе продолжают регистрировать новые случаи зараженияФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 35 человек.
Сейчас лечатся 1217 пациента: 235 – в больницах, 982 – находятся в дома. На ИВЛ находятся восемь пациентов. Всего выписано 4764 пациента, в том числе 82 за последние сутки.
На сегодняшний день умерли 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU