24 Июль 2020 2020-07-24T13:21:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 35 человек.

Сейчас лечатся 1217 пациента: 235 – в больницах, 982 – находятся в дома. На ИВЛ находятся восемь пациентов. Всего выписано 4764 пациента, в том числе 82 за последние сутки.

На сегодняшний день умерли 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU