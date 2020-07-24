2020-07-24T13:21:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В регионе продолжают регистрировать новые случаи зараженияВ регионе продолжают регистрировать новые случаи зараженияФото: Из архива КП.
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Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 35 человек.

Сейчас лечатся 1217 пациента: 235 – в больницах, 982 – находятся в дома. На ИВЛ находятся восемь пациентов. Всего выписано 4764 пациента, в том числе 82 за последние сутки.

На сегодняшний день умерли 49 человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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