В Фатежском районе Курской области выявили десять больных коронавирусом

24 Июль 2020 2020-07-24T13:22:07+03:00

Новые случае в регионе фиксируют каждый день Фото: Из архива КП.

Это почти треть выявленных в регионе за сутки заражений

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Больше всего больных коронавирусом за сутки выявили в Курске - 18 человек. На втором месте - Фатежский район - здесь сразу десять новых случаев. По два новых случая в Курчатовском и Пристенском районах области.

Число заболевших коронавирусом в Курске на 24 июля 2020 года составило 6026 человек. В том числе за последние сутки диагноз подтвердился у 35 человек.

Сейчас лечатся 1217 пациента: 235 – в больницах, 982 – находятся в дома. На ИВЛ находятся восемь пациентов. Всего выписано 4764 пациента, в том числе 82 за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU