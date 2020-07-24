В Курской области открылись семь загородных лагерей
Этим летом в регионе отдохнут 4500 детей
Дневные лагеря откроются 28 июляФото: Светлана ВОЛКОВА
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Стартовала детская оздоровительная компания. К работе в первую смену приступили семь загородных лагерей, с 1 августа начнут работать еще два.
Также будут работать четыре санатория. Всего будут оздоровлены около 4500 детей, в первую очередь, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Начнут свою работу и школьные лагеря. По информации регионального комитета образования и науки, с 28 июля откроется 291 лагерь с дневным пребыванием.
ИСТОЧНИК KP.RU