В Курской области открылись семь загородных лагерей

24 Июль 2020 2020-07-24T12:25:19+03:00

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Стартовала детская оздоровительная компания. К работе в первую смену приступили семь загородных лагерей, с 1 августа начнут работать еще два.

Также будут работать четыре санатория. Всего будут оздоровлены около 4500 детей, в первую очередь, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Начнут свою работу и школьные лагеря. По информации регионального комитета образования и науки, с 28 июля откроется 291 лагерь с дневным пребыванием.

ИСТОЧНИК KP.RU