Коронавирус в Курске, последние новости на 18 июня 2020 года: на антитела к COVID-19 провели 480 тестов

В Курской области за все время с начала исследований на антитела к COVID-19 проведено 480 тестов. Исследование на антитела позволяет ответить сразу на два вопроса: заражен ли человек в настоящее время (это покажет наличие в крови положительных антител класса IgM), и перенес ли человек инфекцию ранее и получил ли иммунитет к повторному заражению (об этом скажет наличие антител IgG к вирусу).

В Курской области планируют увеличить количество тестирований на антитела к COVID-19. В лаборатории кожвендиспансера завершили настройку необходимого оборудования, это позволит увеличить количество тестов до 500 в день. Тестировать также продолжат медработников и экстренных пациентов.

В лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера проводят исследования, определяющие наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции. Их количество намерены увеличить, сообщает региональный комитет здравоохранения.

По данным оперативного штаба на 7:30 17 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4181 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Число умерших из-за коронавируса в Курске на 17 июня 2020 года составило 23 человека. За последние сутки умер мужчина 48 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Число выздоровевших от коронавируса в Курске на 17 июня составило 2341 человек. В том числе за последние сутки выписано 60 пациентов.

Коронавирусная инфекция подтвердилась у председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимира Муравьева.