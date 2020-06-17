В Курской области увеличат количество тестирований на антитела к COVID-19
В лаборатории Курского областного клинического кожвендиспансера проводят исследования, определяющие наличие в организме человека антител к новой коронавирусной инфекции. Их количество намерены увеличить, сообщает региональный комитет здравоохранения.
С 4 июня эти исследования в плановом режиме проводят для медицинских работников, имеющих риск инфицирования, сотрудников учреждений здравоохранения. Экспресс-тесты на определение антител к COVID-19 в областной больнице и городской больнице № 4 делают пациентам, которых доставляет скорая помощь.
За все время с начала исследований методом ИФА, по данным на 17 июня, их проведено 480. В лаборатории кожвендиспансера завершили настройку необходимого оборудования, это позволит увеличить количество тестов до 500 в день. Тестировать также продолжат медработников и экстренных пациентов.
Исследование на антитела позволяет ответить сразу на два вопроса: заражен ли человек в настоящее время (это покажет наличие в крови положительных антител класса IgM), и перенес ли человек инфекцию ранее и получил ли иммунитет к повторному заражению (об этом скажет наличие антител IgG к вирусу).
ИСТОЧНИК KP.RU