Число заболевших коронавирусом в Курске на 17 июня 2020 года составило 4181 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T09:43:02+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 17 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 7:30 17 июня, в Курской области всего зарегистрировано 4181 (+63) подтвержденных случая заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией.

Из них под медицинским наблюдением 1817 пациентов: 159 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 95 – в Курской городской больнице №6; 70 – на лечении в городском клиническом родильном доме; 62 – на лечении в Курской городской больнице скорой медицинской помощи; 25 – на лечении в Железногорской городской больнице № 1, 1406 – находятся в домашних условиях, осуществляется необходимое медицинское наблюдение. Всего выписано 2341 (+61) пациент.

На сегодняшний день скончалось 23 (+1, мужчина, 48 лет) причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остаются 329 человек. Снят карантин с 6852 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 161 человек.

По состоянию на 17 июня всего с нарастающим итогом проведено 81 419 исследований материала на COVID-19, в том числе за 16 июня проведено 1 745 исследований. Всего проведено 480 исследований на антитела к COVID-19 методом ИФА.

ИСТОЧНИК KP.RU