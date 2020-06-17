2020-06-17T09:40:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Курской области коронавирусом заболел председатель комитета транспорта

Во всех зданиях ведомства провели дезинфекцию
Светлана ВОЛКОВА
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Коронавирусом заболел еще один чиновникКоронавирусом заболел еще один чиновникФото: Светлана ВОЛКОВА
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Коронавирусная инфекция подтвердилась у председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимира Муравьева.

У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Владимиру Александровичу находиться в домашних условиях.

Во всех зданиях комитета транспорта и автомобильных дорог проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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