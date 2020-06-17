В Курской области коронавирусом заболел председатель комитета транспорта
Во всех зданиях ведомства провели дезинфекцию
Коронавирусом заболел еще один чиновникФото: Светлана ВОЛКОВА
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Коронавирусная инфекция подтвердилась у председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Владимира Муравьева.
У него повышенная температура, но средняя степень протекания заболевания позволяет Владимиру Александровичу находиться в домашних условиях.
Во всех зданиях комитета транспорта и автомобильных дорог проведены необходимые дезинфекционные мероприятия, определен круг контактных лиц для пресечения дальнейшего распространения инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU